Ontbrekend stuk fietspad Eindhoven-Best kost 2 ton

Dat is de helft van het bedrag dat nodig is. Beide gemeenten willen daarom de ontbrekende helft als subsidie aanvragen bij het Regionaal UitvoeringsPlan (RUP).

De ondernemers die op industrieterrein Breeven in Best zitten wilden de Pendelroute inrichten als autoweg. Zij voelen zich opgesloten voelen tussen het Wilhelminakanaal en Beatrixkanaal, de spoorweg en de snelweg en willen daarom een snelle uitweg in geval van een calamiteit. Maar beide gemeenten gaan daar niet op in. De zogenaamde ‘Pendelroute’ is opgenomen in de regionale Bereikbaarheidsagenda en daarin krijgt de fiets de hoogste prioriteit. De gemeenten vinden aanleg van een fietspad ‘een signaal’ aan de ondernemers dat hun bereikbaarheid toch iets toeneemt.