‘Ontieglijk gelukkig met hoe ons leven gelopen is’

18 juni BEST - Eigenlijk zouden ze zondag weer lekker moeten scheuren over de crossbaan in Oirschot, maar in plaats daarvan zitten de Bestse broers Daan (20), Stijn (16) en Rik (16) dit weekend thuis. Deze week werden midden in de nacht hun motoren gestolen. ,,Zelfs de crosskleding namen ze mee.”