Ontmoetingen met nieuwe buren in gemeentehuis Son

Falafel, met rijst gevulde wijnbladeren en gekruid gehakt in bladerdeeg. Met lekkernijen zoals Zubaida Taher die op de foto aan de muur aan het bereiden is, loopt ze nu door de gang van het gemeentehuis. Vragend of mensen een hapje willen zonder ook maar iemand over te slaan. Het is inmiddels bijna zes jaar geleden dat ze met haar drie dochters naar Nederland vluchtte. ,,Ze kan nog niet zo heel goed Nederlands’’, vertelt haar oudste dochter Sidra. Om vervolgens zelf een stap opzij te doen. ,,Want ze moet er wel mee oefenen.” Zubaida is blij dat ze hier in Son woont, benadrukt ze. In Syrië was het veel te gevaarlijk. De kinderen konden niet meer naar school en iedereen was de hele tijd op zijn hoede voor een aanslag. In Son en Breugel wil ze met haar gezin een cateringbedrijf opzetten vanuit eigen keuken. Zubaida fluistert iets in het oor van haar dochter. ,,Over een paar jaar gaat ze jouw bruiloft bedienen met ons cateringbedrijf", grapt Sidra.