Ontwikkelaar wil 309 nieuwe woningen rond Abab-kantoor Best; start bouw op zijn vroegst in 2023

BEST - De bouw van driehonderd woningen rondom het voormalige Abab-kantoor in Best start op zijn vroegst begin 2023. Dat stelt ontwikkelaar Mastade Real Estate, dat met de gemeente een intentieovereenkomst heeft gesloten voor het plan met de naam ‘De Boomgaard’.

Daarmee is de komst van woningen in het gebiedje tussen de Oranjestraat, de Zomereik en de Oude Rijksweg weer een stap dichterbij. De overeenkomst betekent dat de gemeente meewerkt aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan.

Quote We willen voor jong en oud bouwen. Nul op de meter Max van der Putten, Mastade Real Estate Daarin zijn op percelen in eigendom van Mastade nu 245 woningen ingetekend. Mogelijk komt er een tweede fase met nog eens 64 woningen, op naastgelegen grond. Het gaat daarbij onder meer om de caravanstalling aan de Oranjestraat. ,,Daarover zijn we met de eigenaar in gesprek”, aldus Max van der Putten van Mastade.

Binnen de plannen wordt melding gemaakt van 30 procent sociale huurwoningen en 30 procent ‘middeldure huur en/of middeldure koop’. ,,We willen voor jong en oud bouwen. Nul op de meter”, zegt Van der Putten. ,,We hopen begin 2023 te kunnen beginnen. Maar eerst willen we in gesprek met de buurt over de plannen.”

Arbeidsmigranten in kantoorpand

Daarbij wordt ook gesproken over de toekomst van het voormalige Abab-kantoor. Het gebouw is al langer in eigendom van Mastade en wordt nu gebruikt als wooncomplex voor arbeidsmigranten. ,,Die functie behoudt het”, zegt Van der Putten alvast. Wel heeft hij de wens de capaciteit op te krikken en permanente bewoning mogelijk te maken.

Quote Als het plan past, willen we zo snel mogelijk stappen maken Marc van Schuppen, Wethouder Best Volgens de gemeente is dat eventueel mogelijk, maar is in dat geval wel sprake van ‘maatwerk’. ,,Dat zijn zaken die je samen met de omgeving moet bespreken”, zegt verantwoordelijk wethouder Marc van Schuppen.

Hij staat naar eigen zeggen positief tegenover het nieuwbouwplan, omdat de omvang van het project 'een wezenlijke bijdrage’ levert aan de woningbouwopgave in Best. ,,Als het plan past, willen we daarom zo snel mogelijk stappen maken. We hebben het ook al aangemeld in de regio, zodat ook regionale en provinciale goedkeuring snel verkregen kan worden”, aldus de wethouder. ,,Bovendien geeft het plan een impuls aan deze hoek van Best, toch onze ‘entree’ als je van de A2 komt. Sinds de kantoorfunctie er is verdwenen, ziet de omgeving er niet meer uit zoals je zou willen.”

Best wil drieduizend nieuwe woningen

De Boomgaard werd door Best eerder al opgenomen op de lokale ‘woningbouwlijst’, waarop alle plannen voor de nieuwbouw van huizen in de gemeente staan. In totaal gaat het nu om zo’n tweeduizend woningen, voornamelijk op grotere nieuwbouwlocaties als Aarlesche Erven, Dijkstraten en Steegsche Velden.

Het doel van Best is om drieduizend nieuwe woningen te bouwen in de periode 2022-2030. Bovendien moeten er in de jaren daarna nog eens duizend huizen verrijzen.