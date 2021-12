Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide en Oud Meer in de maak

SON EN BREUGEL/BEST - De gemeenten Son en Breugel en Best werken aan een gezamenlijke ontwikkelingsvisie rond het natuurgebied Nieuwe Heide en Oud Meer – gelegen in beide gemeenten – voor de komende 50 jaar. De meningen tijdens de beeldvormende sessie waren zo verdeeld dat er een tweede beeldvormende sessie kom met eventueel een ‘second opinion’.

De Nieuwe Heide en Oud Meer draagt de sporen van de laatste eeuw: er is weinig variatie in boomsoorten en structuur als gevolg van het bosbouwverleden. Het gebied is verzuurd, met stikstof verrijkt, verdroogd, versnipperd en verstoord, stelt de Bosgroep Zuid Nederland. Die startte in januari al met een uitgebreide gebiedsanalyse, voor de ontwikkeling van een visie voor de periode 2022 – 2070.

,,De natuur is er kwetsbaar voor klimaatverandering en stikstofdepositie”, legde Maaike de Graaf van de groep donderdag uit tijdens de beeldvormende sessie. ,,Maar er zijn ook kansen: in de ondergrond ligt tot vier meter diep een leemlaag, die hydrologisch herstel kansrijk maakt en mineralen kan leveren voor het herstel tegen verzuring. De hoogteverschillen zijn ook een pro.”

Drie types bossen

De Bosgroep wil drie bostypes creëren: een lager gelegen natuurbos waar dood hout blijft liggen en aftakelende bomen alleen gekapt worden als ze onveilig zijn. In het loofbos, noordwestelijk in het gebied, wordt de mineraalrijke leemlaag in de ondiepe bodem benut voor de aanplant van linde, haagbeuk, iep en esdoorn, om verzuring te verminderen. Het hoger gelegen dennen- en eikenbos is het droogste en vaak ook drukstbezochte deel van het gebied. ,,Door heideterreinen en vennencomplexen, die vaak ver van elkaar liggen, te verbinden en soms ook te vergroten wordt de weerbaarheid van het ecosysteem vergroot.”

Wind van voren

Maar wie aan natuur en bomen raakt, krijgt de wind van voren. Dat ondervond de Bosgroep aan den lijve na de online presentatie, door het spervuur aan vragen door burgers en raadsleden. Toch is de ontwikkelingsvisie door beide gemeenten met enquêtes voorgelegd aan ambtenaren en raadsleden, en aan de inwoners van Best en Son en Breugel. In Best vulden 741 inwoners de enquête in, in Son enBreugel 437.

Als amateurs afgeschilderd

Soms werd Bosgroep Nederland Zuid een beetje als amateurs afgeschilderd, vond het Sonse raadslid Monique van Zwieten (D66) ,,Wij horen alleen maar tegengeluiden, zelfs met een agressieve ondertoon, en daar ben ik van geschrokken. Er is een stem nodig van mensen die hier ook positief instaan.” Joris Van Dam (PvDa/Groen Links) gaf haar grotendeels gelijk: een tweede mening – wat verschillende raadsleden opperden – kan je aan iedereen vragen, maar daardoor stel je het hele plan van Bosgroep Zuid ter discussie. En dat is niet de bedoeling. De Sonse wethouder Paul Van Liempd viel hem bij. Het over-en weer gekibbel over kosten en andere vragen – die aan de visie voorbij gingen - ging twee uur door. Uiteindelijk besliste de voorzitter dat er een tweede oordeelvormende sessie komt omdat er geen overeenstemming kwam.