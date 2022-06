Ook de grootste ‘pijl’ hangt nu in de Bestse bomen

Meepraten over grote projecten in Best tijdens een ‘participa­tie­dag’

BEST - Hoe moet de omgeving van het station in Best er straks uitzien? Waar moet een nieuw gemeentehuis zeker aan voldoen? En wat zijn de wensen in het dorp op het gebied van wonen? Aanstaande zaterdag kunnen Bestenaren op verschillende plekken daarover meepraten en -denken.

8 juni