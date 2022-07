Ook op driehoog straks je eigen zonnepanelen; Thuis plaatst zonnepanelen op dak flats

Ook problemen met leerlingen­ver­voer in Best: ‘Kind komt twee keer per week te laat op speciaal onderwijs’

BEST - Een tekort aan chauffeurs zorgt ook in Best voor problemen met het leerlingenvervoer. Een oplossing ligt er pas na de zomervakantie, zo denkt de gemeente. ,,Dat is schrijnend, maar meer kunnen we nu niet doen.”

