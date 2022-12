Ook pakjesavond voor voedselbankgezinnen dankzij Ladies’ circle Son en Breugel

Zo'n 7.000 chocoladeletters wist de Ladies’ circle, een netwerkclub voor dames uit Son en Breugel die zich inzetten voor goede doelen, de afgelopen tijd te verkopen aan bedrijven en inwoners. Het is de 4de keer dat ze een chocoladeletteractie houden om geld in te zamelen voor het goede doel. Hiermee haalde de club ruim 11.000 euro op voor de voedselbank. ,,De opbrengst hebben we omgezet in cadeautjes", vertelt Didi van Heijst. ,,Speciaal voor kinderen uit Son en Breugel waarvan de ouders gebruikmaken van de Voedselbank.” Vorig jaar ging het om pakjes voor 40 kinderen die nog in Sinterklaas geloven. ,,Dit aantal liep de afgelopen maanden op naar 83 kinderen.”