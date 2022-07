Ook problemen met leerlingenvervoer in Best: ‘Kind komt twee keer per week te laat op speciaal onderwijs’

BEST - Een tekort aan chauffeurs zorgt ook in Best voor problemen met het leerlingenvervoer. Een oplossing ligt er pas na de zomervakantie, zo denkt de gemeente. ,,Dat is schrijnend, maar meer kunnen we nu niet doen.”

Er maken ongeveer 150 kinderen in Best gebruik van leerlingenvervoer, dat in de gemeente wordt uitgevoerd door Van Driel. Kinderen die vanwege een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen of die naar speciaal onderwijs gaan, komen ervoor in aanmerking. Evenals leerlingen die erg ver moeten reizen naar een school die bij hun religie of levensbeschouwing past.

,,Ik sprak laatst ouders wiens kind op het speciaal onderwijs nu elke week twee keer een uur te laat komt. En daardoor juist de rekenles mist, waar extra aandacht nodig is”, aldus raadslid Wouter Bondt (ChristenUnie) onlangs tijdens een vergadering waar het probleem ter sprake kwam.

Uitzicht op verbetering

De oorzaak zit volgens de gemeente in een tekort aan chauffeurs, iets wat speelt in meerdere gemeenten in de regio. Dat maakt het voor Best moeilijker om een oplossing te vinden, stelt wethouder Véronique Zeeman. ,,Omdat je ook niet zo maar een andere partij kunt vragen om bijvoorbeeld een deel van de ritten over te nemen. Het probleem speelt daar ook.”

Quote Na de zomer komt er ruimte om voor Best ritten wel fatsoen­lijk te kunnen uitvoeren Véronique Zeeman, Wethouder

Volgens haar is er wel uitzicht op verbetering met ingang van het nieuwe schooljaar, onder meer omdat Van Driel het contract met een andere gemeente deze zomer beëindigt. ,,Waardoor er ruimte komt om voor Best ritten wel fatsoenlijk te kunnen uitvoeren.”

Bovendien moet het bedrijf binnenkort een plan met concrete verbeteracties overleggen. ,,Stel dat het straks toch niet goed gaat, moeten we snel schakelen”, zegt Zeeman. Tegelijkertijd wordt in overleg met scholen bekeken of het aanpassen van aanvangstijden zou helpen bij het meer 'spreiden’ van ritten. ,,Al is ook dat niet zo maar geregeld.”

Ouders krijgen geld terug

De gemeente stelde eerder al een tegemoetkomingsregeling in voor ouders vanwege de problemen. Ouders die hun kinderen nu zelf naar school brengen en weer ophalen, ontvangen daarbinnen een kilometervergoeding. Indien ze een eigen bijdrage betalen voor het leerlingenvervoer, krijgen ze een deel van dat bedrag terug.