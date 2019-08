Ook speeltuin optie voor scholen Breugel

Wethouder Jos de Bruin (Dorpsvisie) ziet twee mogelijke voordelen aan de speeltuinlocatie. ,,Er is een betere ontsluiting voor het verkeer mogelijk via de Sint Hubertuslaan", meent hij. ,,Ook maakt een nieuwe locatie het mogelijk dat de huidige scholen tijdens de bouw gewoon zonder noodlokalen doordraaien.” Wel benadrukt hij dat er nog lang geen keuze gemaakt is. ,,We willen als gemeente de beste keuze maken uit meerdere locaties. De twee huidige scholen waren daarbij al in beeld; het is onze taak om ook breder te kijken. We gaan nu bij alle betrokken partijen ophalen hoe ze tegen de plannen aankijken. Schoolbestuur PlatOO en ouders, maar ook omwonenden en ondernemers.” Ook worden er globale schetsen gemaakt om te kijken hoe een gebouw voor 350 leerlingen op de drie mogelijke locaties zou passen. ,,Die willen we eind deze maand beschikbaar hebben.”