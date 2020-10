Mark van Pelt, directeur van Bevrijdende Vleugels, hoorde al snel het nieuws over de inbraken bij de twee collega-musea in Ossendrecht en Beek . Maar ook de politie belde op om hem te waarschuwen. ,,Het lijkt te gaan om professionele en georganiseerde diefstallen en volgens de politie is het niet uit te sluiten dat zoiets nog eens gebeurt. We moeten dus extra alert zijn."



Van Pelt en de medewerkers van De Bevrijdende Vleugels voerden na de inbraak in Beek al een extra controle uit op de bestaande beveiliging. Videocamera's, betonnen bollen, het alarmsysteem, de sloten op de deuren, alles werd nog eens grondig gecheckt. ,,Het was hier altijd al goed beveiligd, maar we hebben het nog een keer extra aangeschroefd allemaal", vertelt Van Pelt.