Oorzaak brand café en grillroom in Nijnsel bekend: oververhitte adapter

Bewoners woonwagen­kamp Terraweg in Best hebben lak aan regels

23 januari BEST - Bij controles die de gemeente dinsdag uitvoerde op het woonwagenkamp aan de Terraweg in Best, zijn meerdere overtredingen vastgesteld. Zo is er sprake van illegale bewoning en bleek er te zijn gerommeld met gas- en elektriciteitsmeters waardoor er sprake was van diefstal van stroom en ook brandgevaar. Ook is illegaal gebouwd op het terrein en zaten dieren in vervuilde stallen en zonder vers drinkwater. Dat meldt de gemeente Best.