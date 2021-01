Oostelbeerse manege gaat over van vader op zoon: derde generatie in het zadel

OOSTELBEERS - Na bijna een halve eeuw in de manege gaf Albert Soethout (67) op 1 januari de teugels over aan zijn zoon Michiel (37). Deze kan op een mooie familietraditie voortbouwen.

De manegebar is leeg, één van die bijkomstigheden van de pandemie, maar verder is er volop activiteit in Manege Soethout. Dankzij de uitbreidingen die Albert realiseerde, kunnen er nu in ieder geval nog privélessen worden gegeven in de ruime bakken aan weerszijden van de bar.

,,En hier buiten kunnen we nog groepslessen voor de kinderen verzorgen, zelfs in deze zeer natte periode”, zo toont Albert, niet zonder trots, terwijl de jonge ruitertjes op hun kittige pony’s passeren. ,,Deze buitenbak is voorzien van een hoogwaardige drainage. Een hele investering, maar nu zijn we er extra blij mee”, aldus de voormalig manegehouder.

Opleiding afgemaakt

,,Als kind dacht ik er niet echt over, om later nog eens het bedrijf over te nemen”, geeft Michiel toe. ,,Mijn oudere zus had wel interesse, maar die werd dierenarts. Ik heb de tijd genomen om mezelf te ontwikkelen in de sport, bij de internationale springruiter Leon Thijssen. Ook wilde ik mijn economische opleiding afmaken. Geleidelijk werkte ik steeds meer in het bedrijf en in 2016 gingen vader en ik als vennootschap onder firma verder, met de bedoeling om dat een jaar of vijf te doen. Normaal is het altijd heel druk, maar met de corona kwam er meer tijd om na te denken en pasten we het plan aan.”

Albert knikt. ,,Ik zat al bijna vijftig jaar in het bedrijf, dat al in 1965 door mijn vader werd gestart. Het waren pittige jaren: pas toen Michiel instapte had ik wekelijks een vrije dag. Dan werkte ik vaak nog de administratie bij. Ik heb dat altijd met veel liefde gedaan. Maar op zeker moment bedacht ik: de tijd van mijn toekomst is inmiddels korter dan die van mijn verleden. Het voelt nu goed om het aan Michiel over te geven. Ik blijf wel betrokken natuurlijk. Ik vind het paardenvak nog hartstikke mooi, dus ik zal hier nog geregeld te vinden zijn, maar mijn werk is nu weer mijn hobby”, vertelt de Oostelbeerzenaar met een lach.

Allround bedrijf

Manege Soethout is een echt allround paardensportbedrijf, waarin Michiel zijn leidinggevende aandacht zal verdelen over de verhuur van negentig stallingsboxen, ­dres­s­uur- en springlessen, buitenritten, wedstrijden, dagtochten en ponykampen.

,,We bedienen een brede regio, vooral Eindhoven, Veldhoven, Best én de Beerzen natuurlijk. Het bedrijf begon ooit als fokkerij. Daar blijft mijn vader ook nadrukkelijk bij betrokken. Er liggen nog steeds groeimogelijkheden. Die handel is echt globaal geworden, met klanten in de VS, Italië, Denemarken, China en Israël bijvoorbeeld. In de verkoop fungeren we soms als makelaar, maar we verkopen ook vaak uit ons eigen fokprogramma. Blijkbaar is het vertrouwen groot, want de verkoop volgt vaak al uit een ­filmpje op social media”, aldus Michiel.

Sociaal gebeuren

Vader Albert kijkt nog eens naar de bar, waar nu de ambiance node gemist wordt. ,,De kantine was nooit onze hoofdbron van inkomsten, maar wél belangrijk. De paardensport is een echt sociaal gebeuren, met een praatje en een kop koffie voor de les, of een lekker biertje na de wedstrijd”, zo heeft bijna een halve eeuw bedrijfservaring hem óók geleerd.

Quote Het voelt nu goed om het aan Michiel over te geven. Maar ik blijf wel betrokken Albert Soethout, Manege Soethout