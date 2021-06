Op Groeiendag! op de Zevensprong gaat het om de persoonlijke groei van kinderen

BEST Groeiendag! op basisschool De Zevensprong in Best is een culturele feestdag met een hoop ‘groen’ erin. Regendansen, stormbaan, knutselen, capoeira en instrumenten maken en bespelen; de dag zat vrijdag bomvol activiteiten waarin de kinderen zich op hun eigen manier konden uitdrukken.

En dat is volgens Lotti Erkelens, groen-coördinator, precies waar het om gaat. Ze is medeverantwoordelijk voor de ‘groene weg’ die de school heeft ingeslagen. Dan gaat het niet alleen om de natuur, planten en duurzaamheid, maar ook om het op het laten groeien van de kinderen op een manier die bij hen past. Een roos groeit immers ook anders dan een krop sla of een gladiool, om de groene metafoor nog even door te trekken.

Moestuin aangelegd

,,Twee jaar geleden heb ik de moestuincoach-opleiding gedaan en sindsdien ben ik vier uur per week op school bezig als ‘groenkatalysator’. We hebben inmiddels een moestuin aangelegd en betrekken hier stapje voor stapje meer groepen bij. Over twee jaar is de ver-nieuw-bouwing van het gebouw aan de Haktol klaar en zitten we weer met zijn allen in één gebouw. De bedoeling is dat de groen-visie dan helemaal ingeburgerd is; niet alleen bij de kinderen maar ook bij het team.”

Quote Wat heeft een kind nodig? De hele tijd aan een tafeltje zitten? Of lekker naar buiten om te leren? Lotti Erkelens

Volgens Erkelens zijn de komende twee jaar uitermate geschikt om te experimenteren. ,,Het gaat dus niet alleen om een moestuin, maar ook over de persoonlijke groei van de kinderen. Wat heeft een kind nodig? De hele tijd aan een tafeltje zitten? Of lekker naar buiten om te leren? We hebben ook een bokszak in de school opgehangen. Als je je energie kwijt moet kun je je daar lekker op uitkuren. We hebben ook slacklines besteld: dat zijn van de touwen die je tussen twee bomen spant en waar de kinderen dan al koorddansend van de ene boom naar de andere gaan.”

Nova en Juul zijn druk bezig om de plantenbakken, geleverd door Campus Vitaal uit Best, te beschilderen. Nova vindt dat de natuur erg belangrijk is, we zouden voor iedere boom die we kappen een nieuwe moeten planten, stelt ze. Vriendin Juul onderschrijft het idee dat het inderdaad goed is om ook buiten dingen les te krijgen. ,,Als het sneeuwt kun je daar ook van alles over leren.”

De Groeiendag wordt een jaarlijks terugkerende dag.