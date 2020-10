Op kamers in Best? Gemeente onderzoekt mogelijkheden voor studentenhuisvesting

BEST - Het centrum van Eindhoven is vlakbij en met de trein ben je zo op de universiteit of hogeschool. Best zou best wel eens aantrekkelijk kunnen zijn als woonplaats voor studenten. Althans, dat denkt de gemeente zelf.

Best onderzoekt momenteel of het mogelijk én interessant is om studentenhuisvesting te realiseren. De focus ligt daarbij op het stationsgebied, dat de komende jaren een metamorfose moet ondergaan. ,,De veronderstelling hierbij is dat Best gezien de goede bereikbaarheid van het centrum van Eindhoven voor (bepaalde) groepen studenten een aantrekkelijke woonlocatie kan zijn”, staat in een rapport over de toekomst van de Bestse woningmarkt, dat werd opgesteld in opdracht van het college van burgemeester en wethouders.

Studentenhuisvester Vestide biedt momenteel geen studentenkamers aan in Best. Wel zijn er een aantal kamers die aangeboden worden door particuliere verhuurders. Vestide deed eerder al eens onderzoek naar studentenhuisvesting buiten de stad, waaronder in Veldhoven. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid van studenten graag in het centrum van Eindhoven woont, het liefst binnen de ring. ,,Maar gezien het tekort aan studentenwoningen in Eindhoven kan er (tijdelijk) vraag zijn naar studentenwoningen in Best”, staat in het rapport van b en w.

Brede doelgroep

De gemeente stelt vooruitlopend op de uitkomsten onderzoek al wel ‘niet uitsluitend’ woonruimtes voor studenten te zullen realiseren. Bouwen gebeurt in ieder geval voor een bredere doelgroep. ,,Denk in dat geval bijvoorbeeld aan huisvesting voor arbeidsmigranten en kenniswerkers, uitstroom uit Beschermd Wonen, (tijdelijke) opvang voor mensen die gaan scheiden, jonge werkenden en starters op de woningmarkt.”

Best moet de komende tien jaar drieduizend nieuwe woningen bouwen, om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Het tempo waarin wordt gebouwd, moet daarvoor flink omhoog, concludeerde het college onlangs. Er liggen al plannen voor het toevoegen van in totaal zo’n 3.500 woningen, al zijn die lang (nog) niet allemaal concreet. Uit prognoses blijkt dat er in de (sociale) huursector vooral behoefte is aan meer appartementen.