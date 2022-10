Op ‘paddensoelenjacht’ met het IVN in Best: “De variatie is gigantisch”

BEST - Kijk en geniet, maar pluk zelf liever niet! Waarom? Dat wordt uitgelegd tijdens de paddenstoelexcursie die IVN-Best houdt voor kinderen uit groep 6 tot en met 8. Ze trekken het bos in, gewapend met tekenmateriaal. ,,Al tekenend zie je namelijk veel meer.”

En zien, kijken dus, is belangrijk volgens Trees Cremers. Zij is één van de gidsen die de excursie leidt. ,,Er zijn paddenstoelen van nog geen drie millimeter, die groeien op een dennenappel. Maar er zijn er ook van zo’n 25 centimeter doorsnee. De variatie is gigantisch.”

Inderdaad, met zo’n 5.000 soorten alleen al in Nederland kun je dat wel stellen. Inmiddels staan er weer flink wat zo her en der, maar de paddenstoelenstand is de laatste jaren toch echt verslechterd.

Vochtigheid en warmte

,,Dat komt door de droogte”, legt Cremers uit. ,,Alles wat groeit heeft water nodig, maar een paddenstoel al helemaal. Twee weken geleden stond er nog bijna niks, maar sinds er zo’n 100 millimeter regen is gevallen, zijn ze dus letterlijk uit de grond geschoten. Vochtigheid en warmte, dat hebben ze nodig.”

Wat is er nou zo interessant aan paddenstoelen dat er een speciale excursie voor wordt georganiseerd? ,,Nou, wat denk je? Het begint natuurlijk al met het lied van kabouter Spillenbeen die op een vliegenzwam zat te wippen. Die rood-met-witte-stippen-zwam spreekt enorm tot de voorbeelding. En uiteraard de verhalen over de heksenkring: een cirkel van paddenstoelen waar magische krachten aan werden toegekend. Als je in het midden stond, werd je ziek. Dat dachten mensen vroeger. Het duivelsei, een stinkzwam die zijn naam eer aan doet. Vroeger gaven mannen die zwam aan hun vrouw omdat dat de vruchtbaarheid zou verhogen.”

Schimmel

Er zijn zo’n 5000 verschillende soorten schimmels, netwerken van draden, waar paddenstoelen uit ontstaan. Een paddenstoel is eigenlijk de vrucht van zo’n schimmel. Ze voeden zich met dood of levend materiaal of wisselen over en weer voedingsstoffen uit, bijvoorbeeld met een boom. Ze zijn onmisbaar in de hele voedselketen. Daarom moet je ze ook laten staan en niet plukken. Want de stand is sowieso al achteruitgegaan. Koop ze maar gewoon in de winkel.”

Dat is sowieso veiliger, want er zijn ook giftige paddenstoelen. ,,De knolamaniet is één van de giftigste exemplaren ter wereld. ‘Death Angel’ noemen ze hem ook wel. Binnen een paar dagen ben je dood, want het gif tast je lever aan. En hij groeit gewoon in Nederland hoor. Een witte stam met een groene hoed. Ook niet aanraken dus! En wist je trouwens dat penicilline oorspronkelijk uit de penseelschimmel vandaan komt?”

De aanmeldingen voor de excursie komen al flink binnen. ,,Ook van volwassenen die willen komen. Maar kinderen gaan dus voor. Uiteraard mogen zij wel begeleiders meebrengen.” De paddenstoelenexcursie vindt plaats op 16 oktober tussen 10 en 12 uur. Meer informatie op https://www.ivn.nl/afdeling/best.