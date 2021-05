Opa Ben (72) uit Best ging op fietsvakantie met zijn kleinkinderen en zou dat iedereen aanraden

BEST - ‘Met opa op fietsvakantie?!’ Dat is de titel van het boek dat Ben Saris (72) uit Best uit heeft gebracht. Een vraagteken in de titel omdat hij zich afvroeg of hij dat wel kon en of het allemaal wel ging lukken. En een uitroepteken omdat het resultaat geweldig werd.

Drie geweldige fietsvakantieweken; één week met ieder van zijn kleinkinderen. ,,Je zou dat moeten opschrijven voor later’’, zei zijn dochter. Zo ontstond het idee voor dit boek. ,,Schrijven lukte wel’’, aldus Ben Saris, ,,maar een boek uitgeven, daar komt echt meer bij kijken. Toch is dat ook gelukt en het resultaat mag er zijn. Ik ben er trots op.’’

Levensverhalen uit jeugd

Hij heeft naar eigen zeggen altijd iets met schrijven gehad. ,,Was het niet het voorwoord in ons clubblad bij de atletiekvereniging en de kronkels die ik daarvoor bedacht, dan waren het wel de levensverhalen uit mijn jeugd in het gezin waar ik uit kom.”

Die laatste verhalen kwamen dan weer goed van pas tijdens de fietsvakanties met de kleinkinderen. ,,Ik vertelde ze als we ’s avonds in ons tentje lagen na weer een dagje fietsen. Er komen dan heel andere gesprekken’’, aldus Saris. Met elk kleinkind werd het een heel eigen avontuur. ,,Met de twee kleinzonen heb ik in tenten geslapen en ging ik naar Overloon en Den Bosch, met de kleindochter waren het meer overnachtingen in pipowagens en blokhutten En zijn we naar een pretpark geweest.’’

Quote Als je ooit zo’n kans krijgt, raad ik je aan die met beide handen te pakken want die krijg je nooit weer Ben Saris

Met elk van de kleinkinderen fietste hij een week door Brabant: ieder op een eigen fiets en afstanden van minstens 30 kilometer per dag. ,,Door de gesprekken onderweg leer je je kleinkinderen echt kennen in alles wat ze bezighoudt en wat ze belangrijk vinden’’, stelt Saris. ,,Ik had dit voor geen goud willen missen. Als je ooit zo’n kans krijgt, raad ik je aan die met beide handen te pakken want die krijg je nooit weer.’’

Het boekje is een oproep aan andere opa’s en oma’s. ,,Het bevat niet alleen leuke verhalen, maar ook tips om zo’n avontuur te laten slagen.’’ Het boek is voor 14,95 euro te koop bij PLUS Ton Henst. Van elk verkocht exemplaar wordt 1,50 euro overgemaakt naar Stichting Leergeld afdeling Best. Zie voor meer informatie metopaopfietsvakantie.nl.