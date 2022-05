Opeens drie gegadigden voor verbouwen De Wig in Best tot appartementencomplex

BEST - Niet één, niet twee, maar drie partijen hebben interesse om aan de slag te gaan met het voormalige pand van Stichting Educatief Centrum De Wig in Best. Het is de bedoeling dat daarin appartementen komen.

Eén van de partijen is nog altijd Woonstichting Thuis. Die leek langere tijd de verbouwing van het gebouw in Wilhelminadorp op zich te nemen, maar twijfelde volgens gemeente Best zo lang dat uiteindelijk ook andere partijen hun interesse kenbaar konden maken. Daarop meldden zich nog twee gegadigden, aldus wethouder Marc van Schuppen.

,,Op enig moment zullen we moeten afwegen wie het best passende plan heeft”, stelde de wethouder onlangs op vragen van de fractie Gemeentebelangen. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk. ,,We moeten de nieuwe partijen ook de tijd geven om het een en ander uit te werken op basis van een bezoek aan het gebouw en onze eisen en wensen.”

Pand staat al jaren leeg

Al in 2019 ging de gemeente voor het eerst in overleg met Thuis over de mogelijke komst van appartementen. Het gebouw stond toen al jaren leeg, omdat de educatieve activiteiten van De Wig waren verhuisd naar de bibliotheek in het centrum.

Best kreeg het gebouw toen terug in eigendom. Samen met de bewoners uit de wijken Wilhelminadorp, Kantonnier en Batadorp ging de gemeente daarop in gesprek over wat de beste invulling voor het pand zou kunnen zijn. Uiteindelijk bleef wonen over als bestemming voor De Wig.