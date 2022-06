Open dag bij Mescid-I Kuba in Best: ‘We kunnen nog leren van wat zich afspeelt in deze moskee’

Akin Cengiz is voorzitter van het bestuur van de Mescid-i Kuba moskee. ,,Bij ons heet zo’n open dag een kermes ’’, legt hij uit. ,,We willen open en transparant zijn en graag laten zien wat er achter de schermen gebeurt. Onze moskee is meer dan alleen een gebedsruimte. Wij hebben een hechte gemeenschap die elkaar graag opzoekt. We organiseren veel activiteiten. Zo proberen we onze gemeenschap te boeien en te binden.”

Op vrijdag het drukst bezocht

Ook is er een actieve groep jongeren die later dat stokje gaat overnemen. Fatih Cukur is voorzitter van deze jongerenraad. ,,De islamitische gemeenschap in Best en omgeving is tegenwoordig multi-cultureel,” vertelt hij tijdens zijn rondleiding. ,,Bezoekers van allerlei nationaliteiten ontmoeten elkaar hier. Op vrijdag wordt de moskee het drukst bezocht. Dan is de gebedsruimte gevuld met meer dan tweehonderd mannen. Naast een lesruimte hebben we een ontmoetingsruimte voor sociale activiteiten, een keuken en een tuin.’’