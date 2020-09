Open Toptrouwlocatie Route in Best rustig wegens voortdurende onzekerheid voor bruiloften

BEST - Het was zondag weer tijd voor de Open Toptrouwlocatie Route. Een route die zo'n vijf keer per jaar wordt georganiseerd door een grote trouwlocatiewebsite en waarbij meer dan 250 trouwlocaties de deuren openen voor aanstaande bruidsparen. Quatre Bras uit Best is één van die locaties die zondag heeft meegedaan. Eigenaresse Sophie van Genugten vertelt erover.

,,We hebben onze zaal inmiddels al zo'n zes jaar, dus zo lang doen we al mee", vertelt ze. ,,Iedere editie nodigen we toekomstige bruidsparen uit om de sfeer te komen proeven."

Bruiloften uitgesteld

Dit jaar net wat anders, want naast dat er een hoop bruiloften wegens corona zijn uitgesteld, gaan de dagelijkse zaken ook even wat anders. Van Genugten: ,,Het is rustiger. Ik heb een aantal afspraken staan, maar mensen kunnen ook gewoon binnen komen vallen. Normaal gesproken gebeurt dat veel, maar deze keer niet echt."

Één van de koppels die deze keer wel komen kijken zijn Mike en Rob uit Valkenswaard. ,,Een paar maanden gelegen hebben we deze locatie al bezocht en uitgekozen, maar we wilden de zaal ook nog aan mijn ouders en een vriendin laten zien”, vertelt Mike. ,,Daar is zo'n open dag dan natuurlijk heel handig voor."

Eén keer goed

Het aanstaande bruidspaar vertelt enthousiast over hun bruiloft. ,,We willen het goed doen, want we doen het maar één keer. De locatie moet daarom perfect aansluiten bij het beeld dat we voor ogen hebben”, vertelt Rob.

Het is niet makkelijk om zo'n locatie te vinden die goed aansluit, beamen de heren, want iedereen heeft andere voorkeuren. Mike: ,,Wij zochten iets elegants, met een luxere uitstraling. We hebben ook een kasteel bezocht en een andere evenementenlocatie in Best, maar de ruimte hier voelde meteen goed."

,,Zo'n open dag is handig, want normaal gesproken moet je voor de eerste keer kijken al allemaal gegevens doorgeven bij de locatie”, vertelt Mike, ,,Dan is zo'n dag ideaal om vrijblijvend te gaan kijken."

Sfeer proeven

Ook de eigenaresse van Quatre Bras knikt: ,,Dat klopt. We zien dat bruidsparen zo'n vijf à zes locaties bekijken op dit soort dagen. De locatie is dan ook al aangekleed zoals bij een bruiloft, dan kan je de sfeer echt goed proeven."

Dat het wat rustiger is vandaag, kan ze begrijpen. ,,Ik merk dat veel mensen door de omstandigheden voorzichtiger zijn. Ze zijn onzeker over de toekomst." vertelt van Genugten, ,,We hebben alle bruiloften van dit jaar verplaatst naar volgend jaar, maar er zijn nog een paar plekken vrij om te boeken."