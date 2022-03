Opening ijsboerderij De Bonte Koe in Best: De passie voor snoep werd uitgebreid met liefde voor boerderij-ijs

BEST - Peter Rooijakkers heeft zijn jarenlange passie voor snoep uitgebreid met boerderij-ijs. Een extra uitdaging op een nieuwe locatie in buurtschap Aarle in Best.

Rooijackers heeft de afgelopen twee coronajaren gebruikt om ijsboerderij De Bonte Koe met terras en speelgelegenheid vorm te geven. ,,De mensen in Best zullen wel zeggen ‘jullie zijn vorig jaar toch al opengegaan?’ Dat klopt, maar pas op 5 en 6 maart openen we officieel onze deuren”, vertelt de eigenaar. En dat gebeurt dan met alle toeters en en bellen. ,,Feestband Toeternietoe is er zaterdag bij en op zondag zijn er optredens van dansgroep In2Dance uit Best. We hopen dan onze zaak, het terras en de winkel op orde te hebben.”

Quote Een klant moet zich thuis voelen in onze zaak Peter Rooijakkers, ijsboerderij De Bonte Koe

Acht jaar geleden startte Rooijakkers samen met zijn vrouw Ilse een nostalgische snoepwinkel aan de Hoofdstraat in Best. ,,Die was er nog geen, dus mijn plan was snel getrokken”, vertelt Rooijakkers. ,,Ik kocht een berg snoep en voor we het wisten stond ik in onze winkel achter de toonbank. Je kon er terecht voor ouderwets snoepgoed, maar ook voor een praatje. Dat vind ik zeker zo belangrijk. Een klant moet zich thuis voelen in onze zaak.”

Tweede kans

Helaas kwam er twee jaar geleden een einde aan deze onderneming omdat het pand aan de Hoofdstraat werd verkocht en wordt omgebouwd tot appartementen. ,,Gelukkig kregen we een tweede kans om onze onderneming in Best voort te zetten. Mijn oom Tonnie Scheepens wilde stoppen met zijn bedrijf, een boerderij uit 1933. Hij runde op de Kapelweg 11 in Best zijn landbouw- en veeteeltbedrijf die hij op zijn beurt had overgenomen van zijn ouders, Antoon en Cor Scheepens. Mensen uit Best kennen hen nog wel vanwege hun politieke en maatschappelijke betrokkenheid.” Rooijakkers: ,,Oom Tonnie vroeg of iemand interesse had om zijn bedrijf voort te zetten, of er andere ideeën voor had.”

Quote Het ijs dat we verkopen maken we zelf met de melk van onze overbuur­man Peter Rooijakkers

Daar hoefde het Bestse stel niet lang over na te denken. ,,De derde generatie op de boerderij werd een feit. Niet als veehouder, maar de oude stallen herbergen nu onze ijsboerderij en streekwinkel. Het ijs dat we verkopen maken we zelf met de melk van onze overbuurman. Snoep, bonbons en ook de andere streekproducten proberen we zo veel mogelijk uit onze directe omgeving te betrekken.”

Ook duurzaamheid staat bij Rooijakkers hoog in het vaandel. Bij de verbouwing hebben ze gebruikgemaakt van materialen uit de oude stallen. De roosters liggen bijvoorbeeld op de parkeerplaats. De betimmering binnen komt van populieren gerooid langs de A2 in Best. Na de opening hoopt Rooijakkers dat meer mensen in Best hun weg gaan vinden naar hun boerderijwinkel in het buurtschap Aarle.