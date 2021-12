Opheldering gevraagd over homo-ontmoetingsplek Son: ‘Wat er nu gebeurt, is allesbehalve homovriendelijk’

Hoe de Brabantse dorpsdok­ter eeuwenlang zijn mannetje stond

OIRSCHOT - Een hazenlip repareren, een borst zonder narcose met een tang afknippen vanwege die tumor of een korset aanmeten om scoliose te verhelpen. De 17e eeuwse Oirschotse dokter Aert Fey werd er beroemd en berucht mee. Jan van Eijck, oud-arts weet er alles van en vertelt dat zaterdag in Oirschot in geuren en kleuren. Over hoe de Brabantse dorpsdokters alleskunners bleken maar vaak ook maar wat deden.

16 december