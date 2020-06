Opnieuw 'beukt’ de populier zich een weg dwars door dit Rooise fietspad: ‘Het is ronduit gevaarlijk’

Son krijgt speciale flitspaal, die beloont in plaats van bestraft

19 juni SON EN BREUGEL - Goed weggedrag van automobilisten wordt beloond in de Hendrik Veenemanstraat in Son en Breugel. Daar komt een flitspaal die niet straft, maar beloont. Mensen die zich netjes aan snelheid houden, sparen geld voor in de spaarpot van de gemeente.