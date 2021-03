Opnieuw prijs voor jonge componist Jasper de Bock (17): ‘Hij zet Best op de kaart’

Gedichten op gevels in Best? De gemeente staat ervoor open

12 maart BEST - De gemeente Best is bereid om mee te denken over aanbrengen van werken van de lokale dichter Ruud van der Heijden op gevels. Het college van b en w gaat over het plan in overleg met Centrum Management, vastgoedeigenaren en ondernemersverenigingen. En onderzoekt welke gebouwen van de gemeente mogelijk ‘opgevrolijkt’ kunnen worden.