Opperste concentratie bij NK schaken voor jeugd in Best: ,,Vooruit denken en trucjes toepassen om je tegenstander te verslaan”

BEST - ,,Mijn tegenstander zette zijn paard op F5. Daar kon ik niet tegen verdedigen. Hij zette me vast”, vertelt Mathijs Vogels (11) uit Best. Hij is één van de 72 kinderen die weloverwogen zijn schaakstukken neerzet op het NK Schaken Jeugd-D (t/m 12 jaar).

Het NK vond dit weekend plaats bij Kindcentrum Antonius in Best. Sommige kinderen hebben een koptelefoon op om zich helemaal af te kunnen sluiten. Een arbiter houdt in de gaten of alles volgens de regels verloopt. De meesten schaken op een digitaal schaakbord, dat gekoppeld is aan grote schermen in de aula. Zo kunnen ouders meekijken, want die mogen niet in de klaslokalen.

Quote Ik maak weleens lelijke fouten, maar als ik die eruit weet te halen, ben ik écht goed Tommy Grooten (11)

Zo min mogelijk afleiding voor de kinderen. ,,Vooruit denken, strategieën uitdenken en trucjes toepassen om je tegenstander te verslaan. Dat vind ik zo mooi aan schaken", vertelt Mathijs. ,,Ik moet me goed concentreren en vind het fijn dat het wat rustiger is dan korfbal bijvoorbeeld.”

Eerlijk spelen

In één van de partijen kijken twee meisjes geconcentreerd naar hun schaakbord. De ene zet een pion vooruit en drukt dan op de timer die naast het bord staat. Die registreert de tijd. Beide kinderen noteren op een formulier welke zet is gedaan. Zo weet de organisatie dat het spel eerlijk gespeeld is.

Er doen 52 jongens en 20 meisjes mee. Ze schaken dit weekend in totaal negen rondes. Een schaakpartij duurt ongeveer een uur. Daarbij krijgt ieder kind 25 minuten tijd om de zetten te doen. Bij elke zet krijgen ze tien seconden bovenop de tijd. Ze strijden voor twee titels: jeugdkampioen van Nederland t/m 12 jaar en meisjeskampioene van Nederland t/m 12 jaar.

Combinaties bedenken

Aan het NK doen negen kinderen uit de regio mee, onder wie Tommy Grooten (11) uit Eindhoven. Hij werd al meerdere keren Nederlands kampioen. ,,Ik vind het mooi om combinaties te bedenken tijdens het schaken. Als mijn tegenstander een mindere zet heeft gedaan, kan ik dat afstraffen. Ik schaak al sinds m’n 4e en ben een redelijk goede speler”, vertelt hij. ,,Ik maak weleens lelijke fouten, maar als ik die eruit weet te halen, ben ik écht goed.”

Het ging bijna niet door

Bijna ging het toernooi niet door, omdat de vaste locatie in Rijswijk niet beschikbaar was. Daar staken twee fanatieke moeders een stokje voor. Femke Vogels is leerkracht op het Kindcentrum en regelde locatie en catering. Anja Deij zorgde voor schaakborden en live-verbinding tussen de schaakborden en digiborden die in de aula hangen.

,,Ik vind het fijn dat we weer in het echt met elkaar kunnen schaken”, vertelt Casper Deij (10) uit Best. ,,Dat is een fijnere beleving en zo zie ik dat het eerlijk gaat.”

