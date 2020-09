Oppositie Son en Breugel uit forse kritiek op wethouder Frenken: ‘Als je vragen stelt, worden ze niet beantwoord’

Het ging donderdag over de Omgevingswet, die in 2022 van kracht wordt. Die wet bundelt 163 wetten, die regels over ruimtelijke ontwikkeling moeten vereenvoudigen. Voor het zover is moeten gemeenten een buitengewoon ingewikkeld proces doorlopen.

De oppositie, onder aanvoering van VVD-er Kees Vortman, vindt dat de gemeenteraad door wethouder Frenken slecht wordt geïnformeerd over de voortgang van dat proces. ,,Als je vragen stelt worden ze niet beantwoord, of informatie wordt veel te laat gestuurd. Het beschamend.’’

Via een raadsvoorstel vroeg Frenken voor 150.000 euro voor volgende stappen in het ingewikkelde proces. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Vanwege alle onvrede werd tegen Frenken een motie van wantrouwen ingediend, die onvoldoende steun kreeg omdat de coalitie tegen stemde. Ook het college werd slechte informatievoorziening verweten. De VVD diende een motie van afkeuring (een officiële tik op de vingers) in. De stemming eindige in 8-8, omdat één raadslid afwezig was.