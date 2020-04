Oproep Best Vooruit: steun onze sponsors

De club - die dit jaar 90 jaar bestaat - heeft een rijke historie als het op sponsors aankomt. ,,Sponsors zijn zo ontzettend belangrijk. Toen een oud-clublid mij vertelde over deze campagne vanuit sportverenigingen, heb ik het idee meteen voorgelegd aan de rest van het bestuur.” Met 1.250 leden heeft Best Vooruit een behoorlijke achterban. ,,Dus kunnen we ook veel mensen bereiken.”

90-jarig jubileumfeest

Scheepens geeft aan dat de club zeer begaan is met de sponsors, ook nu het bestuur zelf druk in beraad is over de huidige situatie. Zo staat eind juni vooralsnog het 90-jarige jubileumfeest gepland. ,,We kijken het verloop van de coronacrisis nog even aan voordat we een definitieve beslissing nemen over of het doorgaat.”