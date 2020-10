Organisator van festival Alaparada is failliet

De organisator van het financieel desastreus verlopen festival Alaparada in Best is failliet. Dat heeft de rechtbank dinsdagmiddag bepaald. De Stichting Festival Best (SFB) noteerde bijna twee ton in rode cijfers, na het feest in augustus vorig jaar.

Diverse ondernemers en artiesten werden om die reden niet betaald na Alaparada, dat werd gehouden in het kader van het 200-jarig bestaan van de gemeente Best. Wat het faillissement voor hen precies betekent, is nog niet duidelijk. Een curator buigt zich de komende tijd over het in beeld brengen van de schulden en het resterende vermogen van de speciaal voor het festival in het leven geroepen stichting. Vervolgens vindt een verdeling onder de schuldeisers plaats.

,,We hopen in ieder geval een deel van ons geld terug te zien, en het liefste alles. Zonder in een eindeloze procedure te belanden”, stelt straatartiest Harm van der Laan. Hij spreekt ook namens negen collega's, die samen nog zo'n 30.000 tegoed hebben. ,,Ook denken we al langer na over vervolgstappen, want dit nieuws komt natuurlijk niet als een verrassing.”

Onafwendbaar

Het faillissement van de Stichting Festival Best was zo ongeveer onafwendbaar, nadat de Bestse gemeenteraad eind september definitief besloot om niet financieel bij te springen voor Alaparada. De huisadvocaat van de gemeente stelde eerder dat Best ‘geen verantwoordelijkheid’ draagt voor het fiasco rond het festival, dat een tekort van 195.465 euro noteerde. Er werd weliswaar subsidie verstrekt, maar de gemeente was niet zelf de organisator, zo luidt de argumentatie.