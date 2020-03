Oud-kastelein George Willems overleden aan coronavirus: heel Oirschot was welkom bij café de Sjors

George Willems is geboren in het café van zijn ouders, in de opkamer achter de bar. Zijn vader George Willems sr. en moeder Jo Teurlincx namen in de oorlogsjaren het café over van Piet Latour en Mieke Bos. Al vroeg werkte hij in het café, maar zijn eigenlijke baan was metaalbewerker bij B&G. Na een auto-ongeluk in 1975 heeft Willems niet meer in het metaal gewerkt. In 1971 trouwde hij met Ine Scheepers en samen met haar en zijn zus Joanette runde hij het stamcafé met zaal. Willems droeg ook zorg voor de klusjes in het café. Daarbij voelde hij zich niet gestoord door klanten om hem heen. Een klemmende entreedeur werd hartje winter bijgeschaafd, losse vloertegels werden vastgelijmd tijdens muziekrepetities.

Carnavalsbandjes gastvrij onthaald

In het café was iedereen welkom en carnaval en kermissen werden altijd drukbezocht. Vele carnavalsbandjes zoals de Vrije Vogels, Hotel Zeezicht en later de Redtband werden gastvrij onthaald en kregen volop medewerking voor hun ideeën. Zo is ook de legendarische Inbloasavond hier ontstaan, waarbij op carnavalsvrijdag, met alle lokale carnavalsbands, een sfeervol begin van carnaval werd ingeluid. Het café heeft een grote rol gespeeld in het Oirschots carnaval.

Potkachel midden in café

De potkachel midden in het café was belangrijk voor Willems; hij was het hele jaar door met hout in de weer, het moest warm zijn in het café. Ook belangrijk voor hem was het spoelen van de bierleiding, na ieder vat werd deze schoongemaakt. Als kroegbaas tapte hij voor zichzelf altijd pas een uur voor sluitingstijd een pilsje. Willems voelde zich thuis in het dorp en zwaaide vanaf zijn terras, waar hij graag zijn krantje las, naar bekenden.