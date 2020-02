Oud-topman bouwbedrijf Janssen de Jong verdacht van omkoping politicus op Sint Maarten

Update Nieuw Snollebol­le­kes-festival in Best binnen kwartier uitver­kocht: kaarten direct op Markt­plaats

1 februari BEST - Het Total Loss Festival van Snollebollekes uit Best is zaterdagochtend razendsnel uitverkocht. Alle 40.000 tickets waren binnen een kwartier de deur uit. Direct meldden zich ook meerdere verkopers van kaartjes op sites als Marktplaats. Vanwege het overweldigende enthousiasme bekijkt de organisatie of het festivalterrein vergroot kan worden.