Oud-wethouder Eric van den Broek (51) van Boxtel plots overleden

BOXTEL - Fractievoorzitter van de SP en oud-wethouder van Boxtel Eric van den Broek is plots overleden. De schok bij familie, vrienden en de Boxtelse afdeling van de SP is groot. Van den Broek is 51 jaar oud geworden. Hij was, na Frits Manders en Willem van Meurs, jarenlang het boegbeeld van de Socialistische Partij.

Het was nog een groentje in de politiek, toen SP’er Eric van den Broek voor het eerst aanschoof in de gemeenteraad van Boxtel. Alweer vele jaren geleden. Dat was nog in de tijd dat Willem van Meurs het boegbeeld van de partij was. Naar eigen zeggen heeft Van den Broek veel geleerd van Van Meurs. Hij was een soort SP-mentor voor hem.

Doorbijter

Van den Broek hield van de politiek. En misschien nog wel meer van het dingen doen, dan van alle politieke discussies. Ook al ging hij die nooit uit de weg, want een doorbijtertje was hij ook. Niet zelden vertelde hij trots dat hij samen met andere SP’ers de Boxtelse buurten weer was afgegaan, om enquêtes te houden.

En met regelmaat van de klok vond hij dan woningcorporatie Sint Joseph (nu Joost) tegenover zich. Want daar bonkte hij op de deur als het ging om te grote huurverhogingen, vochtproblemen of sloop van woningen, die de bewoners liever niet wilden.

Quote Hij kwam op voor mensen met lage inkomens die de eindjes aan elkaar moeten knopen

De fractievoorzitter van de SP, dat zat echt in zijn natuur, kwam op voor mensen met lage inkomens die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Met een flinke dossierkennis probeerde hij in de politiek onderwerpen als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet dan ook ten volle te benutten voor de zwakkeren in de Boxtelse samenleving. Geen sexy onderwerpen, maar bikkelhard nodig voor mensen die in benarde situaties terechtkomen.

Eric van den Broek (rechts) op bezoek bij Jan Simons van de WSD. Van den Broek maakte zich hard voor de zwakkeren in de samenleving. © copyright Marc Bolsius

Privé was Eric van den Broek een toegankelijk en aimabel mens. Als hij met zijn hond een rondje maakte, kon je met hem zo verzeild raken in gesprekken over de politiek of over wereldproblemen als de energie- en bouwcrisis en de oorlog in Oekraïne. ,,Mijn onvoorwaardelijke vriend”, noemde hij zijn viervoeter. En wat miste hij zijn dochter Eszra toen die voor een langere tijd stage liep op Bali.

Molukse nasi

Bourgondiër als hij was, liet hij op Facebook regelmatig zien welke lekkere Molukse gerechten zijn dochter bij hem langs bracht. Zoals Molukse nasi goreng met rempeyek. Of die heerlijke Bossche bollen van Jan de Groot, die hij samen met zijn vader opsmulde. Dat betekende ook dat Van den Broek vaker naar de sportschool moest om de pondjes er weer af te krijgen. Dan maakte hij weer een foto met een duimpje in de lucht: ‘Flink wezen beuken bij de sportschool.’ En met de nodige zelfspot: ‘Heb weer een goddelijk lichaam.’

Ajax

Naast de politiek vulde Van den Broek zijn tijd met onder meer mooie concerten bezoeken en lekker eten en drinken. Maar een van zijn meest favoriete bezigheden was een bezoek aan Ajax. Samen met een paar vaste kameraden bezocht hij zowel thuis- als uitwedstrijden. Met shirt en sjaal van Ajax, naar zijn club. Door dik en dun trouwe supporter. En zo nu en dan liet hij zelfs de raadsvergadering schieten voor een belangrijke Ajax-wedstrijd. Ook in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zullen ze hem voortaan missen.

Oud-wethouder en Ajax-fan Eric van den Broek en oud-wethouder en Feyenoord-fan Peter van de Wiel sarren elkaar. Ze zaten samen in het college van burgemeester en wethouders van Boxtel. Ieder een eigen voetbalclub. Dat gaf leuke rivaliteit. © Marc Bolsius