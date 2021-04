Ouderen in Best belanden in film als buurman dreigt zijn huis op te blazen: ‘We maken weer eens wat mee, maar dit was wel heel eng’

Video Dreigende situatie Best ten einde: man afgevoerd met ambulance, bewoners mogen weer naar huis

19:00 BEST - De hulpdiensten zijn woensdagmiddag uitgerukt naar het Lidwinahof in Best, waar een verwarde man zich in zijn woning had verschanst en deze in brand dreigde te steken. Na een paar spannende uren is de man per ambulance afgevoerd naar de crisisdienst in Eindhoven, meldt de Officier van Dienst Bevolkingszorg. De bewoners van ontruimde woningen kunnen inmiddels terug naar huis.