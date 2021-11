Ouderenbonden willen veel sneller boosterprik: ‘Zet desnoods opnieuw het leger in’

BEST - Ouderen moeten veel sneller kunnen rekenen op een boosterprik, vinden ouderenorganisaties in Nederland. ‘Stevig ingrijpen is nodig. Bijvoorbeeld door het leger te laten helpen bij de vaccinatiecampagne.”

Dat zegt Bestenaar Leo Bisschops, voorzitter van KBO Brabant, met 130.000 leden een van de grootste ouderenorganisaties van Nederland. Het leger hielp in mei ook al bij het op stoom brengen van de vaccinatiecampagne in Nederland.

Quote We lopen al twee maanden achter op het buitenland.” Leo Bisschops, KBO Brabant

Minister Hugo de Jonge overweegt inderaad opnieuw de inzet van het leger, zo bleek vrijdag bij de persconferentie. Maar de versnelling van de boosterprikcampagne zoals het kabinet die aankondigt gaat niet ver genoeg. Dat stellen ANBO, KBO Brabant, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vrijdagavond in een gezamenlijke verklaring.

,,Sneller prikken kan onnodige sterfgevallen voorkomen", zegt Bisschops. ,,Maar het is ook belangrijk omdat er een stille ramp gaande is: mensen die acute planbare zorg nodig hebben, zoals kankerpatiënten, kunnen al niet meer in de ziekenhuizen terecht en moeten langer op een behandeling wachten, wat veel risico’s met zich meebrengt.”

Quote Er is een stille ramp gaande: mensen die acute planbare zorg nodig hebben, zoals kankerpa­tiën­ten, kunnen al niet meer in de ziekenhui­zen terecht. Leo Bisschops, KBO Brabant

,,Wil de minister het leger alleen logistiek inzetten? Of ook voor zorg en prikhulp? We lopen al twee maanden achter op het buitenland", zegt Bisschops.

Ergernis over tegenstrijdige berichten over code zwart

,,Als ouderenbonden ergeren we ons ook mateloos aan de discussie met betrekking tot ‘code zwart’ tussen medici”, zegt Bisschops. In dit scenario is geen enkel ic-bed meer beschikbaar in de ziekenhuizen en kunnen sommige mensen geen levensreddende hulp krijgen. ,,De een zegt dat dit stadium rond 6 december wordt bereikt, de ander zegt over 20 dagen. Dat geeft onrust, ook in onze achterban.”

De bonden maken zich ook grote zorgen over het vastlopen van de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis. Die kunnen soms niet terug naar huis doordat er geen thuiszorg is. Bisschops: ,,Zoek weer ruimte in hotelafdelingen met beschikbare zorg, vrijwilligers of voormalige zorgmedewerkers. Wij als KBO Brabant willen en kunnen helpen met vrijwilligers.”

Extra aandacht tegen eenzaamheid

De ouderenorganisaties vragen verder aandacht voor de eenzaamheid die op de loer ligt voor miljoenen ouderen. ,,Velen zullen de komende tijd weer veel thuis zitten. Allerlei activiteiten zijn geannuleerd. Juist met de feestdagen in het vooruitzicht valt dat zwaar.” Ze roepen iedereen op extra aandacht te geven aan ouderen in de eigen omgeving.