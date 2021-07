‘Ouderwetse’ Breugelse peuterspeelzaal verdwijnt: ‘Jammer dat het zo afloopt’

Auto afgepakt na vondst ondergrond­se hennepkwe­ke­rij in Best, twee verdachten in beeld

30 juni BEST - Op een auto is woensdagmiddag beslag gelegd door de politie in een onderzoek naar de gevonden hennepkwekerij aan de Terraweg in Best in april. Een man en vrouw zijn bij de politie als verdachten in beeld.