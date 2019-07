Ovatonde in Son blijft verstoken van kunstwerk

Lof inspectie voor ouderen­zorg in Best

15:02 BEST - De zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen met lichamelijke of mentale klachten in de gemeente Best is goed georganiseerd. Huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging werken goed samen en zetten de oudere centraal. De ouderen en hun mantelzorgers voelen zich gehoord en vinden dat zij zelf de regie over hun leven in handen hebben.