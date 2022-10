Overlast door jongeren in Bests park loopt de spuigaten uit: ‘Ik durf er ’s avonds m'n hondje niet meer uit te laten’

Frigge en Passier winnen Kunst- en Cultuur­prijs Meierij­stad 2022

SINT-OEDENRODE - Doodstil was het zaterdag in de zaal, terwijl het gezang vlak daarvoor nog luid hoorbaar was. Presentator Michiel Bakker nam zijn plaats in, terwijl iedereen in het Hof van Rode in Sint-Oedenrode vol spanning afwachtte wat hij ging vertellen, kon je een speld horen vallen. Zes genomineerden, wie ging er dit jaar vandoor met de Kunst- en Cultuurprijs Meierijstad?

9 oktober