Overleden Pool in hotel Best niet door misdrijf om het leven gekomen

Het hotel bevindt zich in een oud kantoorpand aan de I.B.C.-weg op industrieterrein Het Zand. Het ligt naast een kampeerwinkel en tegenover de Decathlon en McDonald's in Best. Het is een komen en gaan van Bulgaren, Letten en Polen in het pand. Zij werken onder andere bij pakketdienst DPD en Bol.com in dag- en nachtdiensten. Velen van hen hebben geen idee wat de politie daar deze woensdagochtend doet. Er wonen twee mensen per kamer. In meerdere kamers zit een keukentje. Volgens een man uit Letland is het er meestal rustig.



De technische recherche is woensdag bezig geweest met het onderzoek en heeft inmiddels vast kunnen stellen dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.