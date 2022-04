Pad onder de A50 uitkomst voor Sint-Oedenrode

Voordat het zover was, zijn er heel wat instanties bij betrokken geweest, zoals Waterschap de Dommel, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Kunststichting Meierijstad. Het is dan ook een initiatief waar veelvuldig gebruik van zal worden gemaakt.

,,Het pad is toepasselijk verlicht. De ingang aan de zijde van de Oostelijke Randweg is gerealiseerd met fraaie rondingen en duurzaam afgezet met stenen in gaaskooien. Het is een heel mooi project en een geweldige aanwinst voor recreatie, woon/werkverkeer, scholieren, maar ook voor de flora en fauna, middels aparte natuurdoorgangen”, laat oud-raadslid Jan Verhagen uit Sint-Oedenrode weten. ,,Diependaal en ’t Laar, de Dommelbeemden, de Moerkuilen en Het Vressels Bos staan nu in verbinding met elkaar en dat heeft zeker een positief effect op de planten en dieren die in het gebied voorkomen. En de paden worden al gebruikt zag ik”, zegt hij enthousiast.

Sober pad

Verhagen is dan ook zeer verheugd over de totstandkoming hiervan. ,,Middels een motie uit 2003, gesteund door de Raad, kon ik destijds niet méér bereiken dan dat er een sober pad werd aangelegd dat voor wandelaars beide Kerkdijkdelen aan elkaar verbond. De route kreeg in de volksmond al vlug de naam ‘Laarzenpad’. Meer zat er toen helaas niet in. Ik ben uiteraard blij dat er na bijna twintig jaar alsnog een volwaardige route is aangelegd.”

De argumenten die hij toen aandroeg, worden dus alsnog ingewilligd. Zowel voor fietsers als wandelaars is het een uitkomst. Fietser Van der Heijden die al meerdere jaren meegedaan heeft met ‘RooiFietst’ en al heel wat kilometers door Rooi en omstreken heeft afgelegd, is er eveneens over te spreken en vindt het echt een aanwinst. ,,Hier zullen alle Rooise mensen veel plezier van hebben. Het heeft even geduurd, maar het is zeer de moeite waard, het is keurig netjes gemaakt. Ik zal er regelmatig gebruik van maken als ik richting het Everse ga en het verkort ook mijn route als ik naar Nijnsel fiets.

Wandelaar Van Dijk ziet er ook zeker de voordelen van in: ,,Het is mooi gemaakt. Als ik nu vanuit het Bolckpad het nieuwe tunnelpad volg, kom ik bij een wat omhooglopend stuk voordat ik de snelweg oversteek, een goede training voor m’n beenspieren”, zegt ze lachend. ,,Met als afsluiting nog een rondje om de Knoptoren, heb ik weer een mooi parcours afgelegd.”