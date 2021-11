Padel Academy geopend in Son en Breugel: ‘Makkelijker dan tennis’

SON EN BREUGEL - Oud-voetbalprof Mart van Duren (57) opende zondag in Son zijn Padel Academy Van Duren. De ex-PSV’er had een keur aan voetbalvrienden uitgenodigd.

De hal van HTC Son Tennis en Padel ziet er van binnen indrukwekkend uit. Hoge stalen geraamtes, met daarin gaas en glas verwerkt, omvatten vier padelbanen. Padel is een sport die het midden houdt tussen tennis en squash.

Van Durens voetbalmaten hebben rode shirts aan. Ex-voetballers als Wilfred Bouma, Ernest Faber, Patrick Paauwe en Theo Lucius geven deze zondagmiddag een demonstratie. Ze zijn stuk voor stuk bedreven in het spelletje, waarmee Van Duren in 2004 in aanraking kwam.

Hiddink begon met padel op de Herdgang

Hij was jeugdtrainer bij PSV. Guus Hiddink keerde terug uit Valencia, en hij liet op De Herdgang een padelbaan aanleggen. Had de trainer gezien in Spanje, waar padel sinds 1974 ongekend populair is. Bouma trainde en speelde in 2004 onder de leiding van Hiddink. ,,Eerlijk gezegd, maakte toen vrijwel niemand gebruik van die baan”, herinnert hij zich. “Alleen Guus.”

Van Duren werd er ook niet warm of koud van. Inmiddels is hij een fervent paddeler. En hij ziet potentie in de exploitatie van de hal in Son. De mooiweervoetballer van weleer, zoals-ie zichzelf omschrijft, heeft een huurcontract voor liefst tien jaar afgesloten. Na vijf jaar vindt een evaluatie plaats. ,,Het loopt storm”, aldus de ex-voetballer van onder meer FC Den Bosch, FC Groningen en FC Basel. ,,We hebben in de eerste week al meer dan 120 proeflessen.”

Bouma is nog fanatiek

Oud-international Berry van Aerle doet niet mee. ,,Tactisch spelleke”, zegt de Helmonder met een knipoog, ,,dus niks voor mij. Nee, zonder gekheid: mijn knieën.” Intussen knokt het duo Bouma-Paauwe tegen trainer Robert Maaskant en Johan Bolhuis, oud-voetballer en tegenwoordig commercieel manager van de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ja, ik ben nog fanatiek”, zegt ‘Fredje’ Bouma. ,,En ik vrees dat dat nooit meer verandert.”

Nederland telt momenteel bijna zevenhonderd padelbanen, en er zijn 75.000 actieve spelers. Padel is de snelst groeiende sport ter wereld. Deze sport wordt in ons land voornamelijk buiten gespeeld. Van Duren wilde indoor gaan. ,,Logisch toch? Wat moet je hier nou in de herfst en in de winter?”

Gericht op het sportieve

Hij runt de academie samen met zijn zoon Bennet (26), die het spel meer dan onder de knie heeft. Ze willen talenten in de leeftijd van acht tot en met veertien jaar gaan trainen. ,,We onderscheiden ons ook daarin van de rest van Nederland”, zegt Van Duren senior. ,,Bij ons geen bedrijfs- en vrijgezellenfeesten. We richten ons op het sportieve.”

Maaskant en Bolhuis zijn ouder dan hun tegenstanders. En ze zien er een ietsepietsie minder afgetraind uit. Maar de heren leggen het balletje telkens daar neer, waar niemand er meer bij kan. ,Makkelijker dan tennis”, vindt Maaskant. ,,Kleiner veld, racket dichter bij de arm, en je speelt altijd in de dubbelvorm. Respect voor Mart. Mooi, dat een jongen uit de voetballerij zo’n overstap durft te maken.”

De eerste echte padelbaan werd al in 1969 in Mexico aangelegd. ,,Ik weet niet waarom padel hier pas veel later zijn intrede deed”, zegt Van Duren. “We liggen een straatlengte achter op Spanje. De Nadal van het padel staat onder contract bij Babolat, ook een partner van ons. In het voorjaar gaan Bennet en ik een dag of vier naar hem toe. Voor een versnelde trainerscursus.” Bennet glundert. ,,Heb er ongelofelijk veel zin in. Het mooiste? Dat ik dit met mijn vader mag doen.”