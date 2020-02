Papgat op de planken geeft zittingen positieve boost

Gymnastische acts en opzwepende muziek door Dansgarde Sunrise en Samba Rooi bracht het publiek gelijk in de juiste stemming. Het kon niet anders of de jongste tonprater uit de regio, de 14-jarige Jan van Beljouw, werd met applaus ontvangen. Compassie met zijn jonge leeftijd en eerste optreden, was onnodig: fier en ontspannen bestond zijn buut uit een aaneenschakeling van gevatte pubergrappen. Hij lanceerde zijn mening over een second opinion. ,,Als ons mam nee zegt, vraag ik het aan ons pap.”

Beleving

Live in- en uit een film stappen door buschauffeur Ed en gids Fred, leverde hilarische lachsalvo’s op. Een rondje Rooi in een bus van dertig meter met een chauffeur die na zeven ingrepen slaagde voor zijn rijbewijs, werd een bizarre ervaring. Met zijn buut als ‘Unne conducteur’ is Rien van Genugten één van de grootsten. Slag over slag was grandioos raak. Na de spectaculaire Brexitvergadering van het drankzuchtige Engelse parlement door de oud-prinsen, gingen tafels en stoelen opzij en was het feest in de tent.