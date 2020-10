Papgat viert carnaval, hoe dan ook

SINT-OEDENRODE - Om te voorkomen dat het carnavalsfeest langzaam wegdrijft of nieuwe besmettin­gen met corona veroorzaakt, is Carnavalsstichting Papgat druk bezig met zoeken naar alternatieven.

,,Carnaval is een feest van verbroedering en verbinding en dat laten we niet los. Vijf dagen carnaval is een soort resetten: het sloopt je lichamelijk, maar geestelijk voel je je herboren”, zegt Tessa van Doorn, secretaresse van Stichting Papgat. Het traditionele hossen, prinsverkiezing, prinsenzittingen, de optocht; het zit er dit jaar niet in. ,,Maar we willen carnaval dit jaar zeker tot z’n recht laten komen”, verduidelijkt president Frank van den Brand.

Hij wijst erop dat in Sint-Oedenrode achttien carnavalsclubs bestaan die ‘praktisch allemaal meedenken’ om alternatieven te organiseren. ,,Een veilig carnavalsfeest staat voorop”, zegt Van den Brand. ,,We willen voorkomen dat de Nederlandse bevolking Brabanders aanwijst als verspreiders van het virus. Maar carnaval hoort tot ons cultureel erfgoed, het blijft een verkleedfeest dat de gelijkheid van de bevolking benadrukt. Kijkend naar de toekomst: we moeten omdenken, maar we laten ons erfgoed niet versloffen.”

Het Papgats carnaval is er voor elke leeftijdsgroep: van dreumesen tot senioren. Er komt geen nieuw prinsenkoppel; prins en adjudant van vorig jaar krijgen een actieve rol. Wel wordt er een nieuwe jeugdprins gekozen. ,,En net als vorig jaar wellicht ook een prinses”, verklapt Leon van Rooij, voorzitter Jeugdcarnaval. ,,Kinderen uit groep acht hebben maar één keer kans. Verkiezing onder jongeren biedt meer mogelijkheden dan bij volwassenen, dus dat gaat zeker door.”

Gigantisch feest

In plaats van de traditionele Papgatse prinsverkiezing - altijd een gigantisch feest - komt er een online pubquiz, waaraan carnavalsclubs in eigen kroeg of individueel kunnen meedoen. Papgat op de planken: voor het eerst vorig jaar in een tent op de Markt en een alternatief voor de prinsenzittingen, was een knaller.

Van den Brand: ,,Tijdens cluboverleg ontstond het idee van een artiestentour. Deelnemende artiesten rouleren en ‘reizen’ met hun acts langs de verschillende cafés. Zo bieden ze het publiek, maar ook de horeca plezier. We hebben artiesten gepolst en zelfs mensen die een aantal jaren niet op het podium stonden, vinden dit een fantastisch idee.”

Nieuwe ideeën

Enerzijds houdt de stichting vast aan tradities; anderzijds staat ze open voor nieuwe ideeën. Van den Brand: ,,Twintig procent van de Rooise inwoners is direct of indirect betrokken bij carnaval. Dus dit is een uitdaging. Uiteraard zoeken we altijd nieuwe vrijwilligers. Ook hier zijn we aan het omdenken: vrijwilligers hoeven niet dagelijks met carnaval bezig te zijn: carnaval is creativiteit en flexibiliteit. Ook incidentele taken of stageperiodes zijn welkom. Helaas zit een optocht op carnavalszondag 14 februari er niet in. Maar wellicht biedt Valentijnsdag toch kansen.”