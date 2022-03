Parkeerders opgelet: de ‘blauwe zone’ in Best wordt weer een stukje groter

BEST - Wie in Best zijn of haar auto parkeert, moet voortaan vaker een blauwe schijf achter de voorruit leggen. Een groter deel van het centrum wordt namelijk aangemerkt als ‘blauwe zone’.

Het gaat bij die uitbreiding vooral om gebieden in de buurt van het Bestse treinstation, zoals het stuk richting de nieuwe rotonde op de Oirschotseweg en een deel van de straat Trekzaag.

,,Plus een paar andere kleine stukjes, zodat het gebied voortaan meer een geheel is”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Binnenkort volgt een officieel verkeersbesluit en worden er ook verkeersborden geplaatst en blauwe belijning aangebracht. Ook het terrein aan de overzijde van de supermarkt aan Den Ekker wordt dan onderdeel van de blauwe zone, al is daar het gebruik van een parkeerschijf niet nodig.

Het verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De blauwe zone in het centrum van Best (links) en rond het Wilhelminaplein. © Gemeente Best

De wijzigingen staan in het nieuwe beleid rond ‘parkeerschijfzones', dat Best heeft opgesteld. De vorige regels dateerden nog uit het jaar 2017. Wat onveranderd blijft: de blauwe zone in Best geldt op maandag tot en met zaterdag van 9.30 uur tot 18.00 uur. Tussen die tijden mag er met schijf maximaal twee uur geparkeerd worden.

Parkeergarage en -ontheffing

Bestenaren die binnen de blauwe zone wonen en geen eigen parkeerplaats hebben, kunnen bij de gemeente een parkeerontheffing aanvragen. Per adres wordt er dan één verleend. Bewoners van de Boterhoek, het Nazarethplein en de Hoofdstraat (tussen de Nazarethstraat en de Nieuwstraat) komen in aanmerking voor een plek in de parkeergarage in de buurt.

Quote Een parkeeront­hef­fing is in plaats van één, voortaan vijf jaar lang geldig

Voorheen was zo'n parkeerontheffing in Best één jaar geldig. In de nieuwe regels is dat opgerekt naar een duur van vijf jaar. ,,Om de administratieve lasten voor zowel de inwoner als voor de behandelend ambtenaar te verminderen”, zo stelt de gemeente. ,,Eerst moesten mensen jaarlijks hun ontheffing aanvragen en/of verlengen.”

In Best is er naast in het centrum ook een blauwe zone in de wijk Wilhelminadorp. Het gaat daarbij om de omgeving van het Wilhelminaplein. Op alle plekken geldt dat houders van een invalidenparkeerkaart geen parkeerschijf hoeven te gebruiken binnen een blauwe zone.