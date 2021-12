Partij VOOR U! wil een voedselbank in Son en Breugel. ‘700 inwoners leven onder de armoedegrens’

SON EN BREUGEL – In Son en Breugel is op dit moment geen voedselbank. Mensen met een dunne portemonnee moeten naar Best. De nieuwe politieke partij VOOR U! wil dat veranderen. Maar wethouder Paul van Liempd heeft bedenkingen tegen het plan.

,,In de gemeente wonen zo’n 700 inwoners onder de armoedegrens”, zegt Ton Geers, achterban-lid van de partij. ,,Wij vermoeden dat een groot aantal inwoners, door de afstand, nu geen gebruik maken van de voedselbank.”

Zeven gezinnen uit Son en Breugel gaan nu naar de voedselbank in Best. Geers: ,,We zijn ervan overtuigd dat veel mensen binnen ons dorp dat nodig hebben. Helaas zien we die groep inwoners, mede door de huidige crisis, alleen maar toenemen. Wegens privacy-redenen weten wij ook niet wie ze zijn en hoe wij hen kunnen bereiken.”

Iedereen kan helpen

,,We zoeken zoveel mogelijk mensen die dit samen met ons op willen pakken. Er is deze week een oproep gedaan aan de serviceclubs, banken, supermarkten en diverse organisaties in Son en Breugel”, zegt fractieleider Helga Helders. Die vraag willen ze ook aan alle inwoners stellen. ,,Een eerste brainstorm zal gehouden worden op 24 januari in het Vestzaktheater. Een voedselbank, dat moeten we in ons dorp toch samen voor elkaar krijgen? Er wordt in de gemeenteraad zo veel gesproken over armoedebeleid, maar wij willen actie.”

Wethouder Paul van Liempd is sceptisch: ,,Ik ben doorgaans blij met elk initiatief dat mensen die het moeilijk hebben, steunt. Maar dit initiatief kruist een lopend traject om de toegankelijkheid van de voedselbank in Best te vergroten. Ik vraag me daarom af of het op dit moment wel wenselijk is. Er komen inderdaad weinig klanten uit Son en Breugel in Best. Daarom bekijken we hoe dat vergroot kan worden en zijn we bezig met de voorbereiding om - bij wijze van proef - een distributiepunt van die voedselbank te realiseren in ons dorp. Je hebt, los van de logistieke uitdagingen, wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en privacy, ook met bestaande cliënten te maken.”

Quote Hoe goed het ook bedoeld is, maar misschien was er beter eerst contact opgenomen met de voedsel­bank over dit plan Paul van Liempd, wethouder Son en Breugel

Van Liempd spreekt van een 'losse flodder’: ,,Hoe goed het ook bedoeld is, maar misschien was er beter eerst contact opgenomen met de voedselbank over dit plan. Dan hadden de initiatiefnemers kunnen horen hoe belangrijk het netwerk van voedselbanken is en om ervoor te zorgen dat op alle locaties een evenwichtig voedselaanbod is.”

,,Dit soort overwegingen mis ik en ik vraag me af of je dat met een brainstormsessie ophaalt. Het klinkt als een heel sympathiek initiatief, maar door meteen in de actiestand te schieten, brengt het risico’s met zich mee. Ik hoop dat het geen negatieve effecten heeft op de voedselbank in zijn algemeenheid en het plan voor het distributiepunt in Son en Breugel in het bijzonder.”