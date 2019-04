Paspoorten Son en Breugel niet naar Nuenen, maar naar de Vijverberg

Het Sonse gemeentebestuur won onlangs informatie in bij de buurgemeente om het loket voor inwoners tijdens de verbouwing in Nuenen onder te brengen. Die optie is aanzienlijk goedkoper, onder meer omdat Nuenen al over een kluis beschikt om documenten als rijbewijzen en paspoorten in te bewaren. In de Vijverberg zal eerst zo'n kluis moeten worden aangebracht. Een bijkomend argument is ook nog dat uitgerekend tijdens de renovatie de Broekdijk op de schop gaat. De voornaamste verbindingsweg tussen Breugel en Nuenen is gedurende een half jaar afgesloten voor doorgaand verkeer.