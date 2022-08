Passies komen samen in modeshow en fotografisch project bij Rooi Martre

Oekraïense leerlingen sluiten aan op Nederland­se basisscho­len in Son

SON EN BREUGEL - De Oekraïense kinderen die in de noodopvanglocatie in Son verblijven, sluiten na de zomer aan bij Nederlandse leeftijdsgenootjes in de klas. Ze worden verdeeld over 4 basisscholen in Son en Breugel. De gemeente moest een alternatief zoeken nu de Oekraïense school in Eindhoven sluit vanwege het lage leerlingenaantal.

