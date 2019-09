Passies van mensen met dementie op de gevoelige plaat vastgelegd

BEST/OIRSCHOT - Mensen met dementie een podium geven om te laten zien dat ze vanuit passie nog veel kunnen doen. Dat is het idee achter de expositie ‘Dementie, de passie blijft’. De expo wordt gehouden in de Beleefweek Dementie, een initiatief van zorgorganisaties Archipel, Joris Zorg en Amaliazorg met ondersteuning van de Lions Club Best-Oirschot.

,,Dementerende ouderen is geen goede term, het zijn mensen met dementie. En die kunnen nog heel veel dingen wèl”, vindt Lisette van Druenen, dagbestedingsspecialist bij Archipel. Samen met fotograaf Freke van Esch en schrijfster Nicoline van Tiggelen legde zij de passies van 9 mensen vast. Volgens Van Esch gaat het er met name om dat deze mensen echt geïnspireerd worden om aan de slag te gaan omdat zij zelf steeds minder de neiging krijgen om initiatieven te ontplooien. Die passies zijn heel divers: muziek maken, zingen, tuinieren, schilderen en houtbewerking bijvoorbeeld. Van Esch maakte de foto’s terwijl de mensen hun hobby aan het uitvoeren waren. ,,Er was ook altijd een bekende bij van de persoon in kwestie, die deelnam aan het gesprek dat we voerden. Op die manier kon Nicoline het verhaal duiden en de teksten maken.”

Rode bietjes

Ben Wikkers is één van de geselecteerden voor de expositie; hij heeft een volkstuin in d’Oude Bogten waar hij groente en fruit verbouwt. Wikkers kan er, naar eigen zeggen, al zijn energie in kwijt. ,,Ja, ik plant soms drie keer rode bietjes, maar wat geeft dat”, lacht hij. Hans van Doesburg heeft juist een heel nieuwe hobby gevonden: hij speelt djembe en zal tijdens de officiële opening van de expositie een aantal ouderwetse liedjes spelen.