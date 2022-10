Pastoor Bakermans uit Son legde 300 huisbezoeken af in één jaar: ‘Bedankje in parochieblad vond ik zo onpersoonlijk’

Een eigen schoenen­lijn voor talentvol­le Stef (11) uit Best: ‘Ik denk dat mijn pesters nu best jaloers zijn’

BEST - Hij was te zien in Holland’s Got Talent, speelt gastrollen in musicals en heeft zijn eigen single en kledinglijn. Nu lanceert de 11-jarige Stef Smits iets wat niet aan het rijtje kan ontbreken: een eigen schoenenlijn.

28 september