Pastor Gusie van Erp legt ambt na tien jaar neer

BEST - Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als pastor binnen de geloofsgemeenschap Antonius in Beweging in Best, is Gusie van Erp gestopt. ,,Begin 2020 heb ik dit al aangekondigd. Ik ben nu 60 en wil met mijn man voor de vierde keer naar Nieuw-Zeeland op familiebezoek. Al moet ik dat voorlopig uitstellen.”

Hoe bent u in deze baan gerold?

,,Dat ging bijna vanzelf. Ik kom uit een diep gelovig gezin. Vroeger was ik al misdienaar bij de Antoniuskerk in het Wilhelminadorp in Best. Spiritualiteit en geloof hebben me altijd geïnteresseerd. Via werk bij de gemeente, mijn gezin en veel vrijwilligerswerk ben ik later meer voor de kerk gaan doen. Het pastorale werk heeft me gevoed. Ik ben toen een theologische opleiding gaan volgen. Daar voelde ik me als een vis in het water. Samen met pastor Hans van Laarhoven deed ik het pastoraat. Toen hij bij Vitalis ging werken, heb ik zijn baan helemaal overgenomen.”

Wel bijzonder een vrouw als pastor.

,,De Antoniusparochie was altijd al vooruitstrevend. Pastor Schreurs, mijn grote voorbeeld, was een groot voorstander van vrouwen binnen de kerk. Heel bijzonder voor die tijd. Door hem kreeg ik mijn plekje, maar hij hield me wel met twee voeten op de grond. ‘Kaviaar is lekker’, zei hij dan, ‘maar af en toe vissticks is ook prima.’ Dat heb ik goed in mijn oren geknoopt, want ik vroeg soms wat te veel van mezelf.”

Hoe kijkt u terug op uw werk?

,,Antonius in Beweging werkt volgens de tradities. We gieten het alleen in een moderner jasje, met andere vormen van rituelen en sacramenten. Onze kerk sluit niemand buiten. Dat maakt ons anders en ook bijzonder. Er heerst veel geloofsvreugde. Ik heb heel veel gegeven en heel veel mooie dingen daarvoor terug gekregen.”

Wat vindt u van de oproep van paus Franciscus voor meer vrouwen in kerkelijke beroepen?

,,Paus Franciscus trad aan toen onze geloofsgemeenschap zich afscheidde. Hij heeft ook die vooruitstrevende blik, net als wij. Iedereen is welkom in onze kerk. Het wekelijks aantal bezoekers is groot bij onze diensten. Helaas gaat hij niet alleen over alle veranderingen binnen de kerk.”

Zou u overal pastor kunnen zijn?

,,Ik denk het niet. Antonius in Beweging is een actieve geloofsgemeenschap. Beweging heeft ons bij elkaar gebracht. Ik ken iedereen en iedereen kent mij, omdat ik uit hun midden kom. Daar haal ik veel betrokkenheid en voldoening uit. Zo ben ik en daar wil ik blijven: een van hen.”