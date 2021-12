Peer Spooren zegt CDA vaarwel en gaat verder met Hart voor Son en Breugel

Zijn rechtvaardigheidsgevoel deed hem besluiten het CDA de rug toe te keren. ,,In mijn ogen kan iemand die 3, 4 keer achter elkaar liegt geen minister-president blijven", zegt Spooren, doelend op Mark Rutte. ,,Dat Hoekstra daar dan achteraan blijft lopen, met als enige doel een ministersbaantje te krijgen. Dan dien je niet het belang van het CDA en van Nederland.”

Hij zou eigenlijk tot de verkiezingen onderdeel van het CDA in de Sonse gemeenteraad blijven. ,,Maar dat bleek niet houdbaar.” Dus was afgelopen raadsvergadering de laatste als CDA-lid en de volgende zijn eerste als raadslid voor de nieuwe partij, Hart voor Son en Breugel.

Lijst 8

Die heeft hij al wel aangemeld voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen,, maar dat tijdspad kwam te snel om ook de naam al officieel te krijgen. ,,Dus staan we dadelijk waarschijnlijk op de stemformulieren als Lijst 8.”

Spooren heeft vooralsnog zeven personen, die op de achtergrond actief willen zijn voor de partij, maar hij schat de kans dat ze ook met meer zetels in de nieuwe raad komen niet al te hoog in. ,,We hebben nog drie maanden om ons te profileren, misschien is het voldoende.”

Die nieuwe partij wordt geen CDA 2.0, zegt hij. ,,Er zijn best CDA-standpunten die aansluiten bij mijn overtuigingen, maar we kijken naar een aantal zaken ook echt anders. Als IVN-bestuurder sta ik bijvoorbeeld net wat anders in de wijze waarop we met groen omgaan dan het CDA."

Quote We willen samen met de gemeente Meierij­stad en de provincie kijken of we na een grenscor­rec­tie grond kunnen kopen om een nieuwe wijk op te zetten Peer Spooren, Lijsttrekker Hart voor Son en Breugel

En ook over de woningbouwproblematiek heeft hij andere ideeën. ,,Ik vind dat mensen die geboren en getogen zijn in Son en Breugel hier moeten kunnen blijven wonen of ernaar terug moeten kunnen keren. Dus niet zoals ik meemaakte dat iemand van 80 jaar oud ineens in Helmond terecht komt.”

Omdat er volgens Spooren in de gemeente weinig plek is om te bouwen, wil hij in gesprek met de gemeente Meierijstad en de provincie. ,,Kijken of er een grenscorrectie kan komen en we wat grond kunnen kopen om daarop een nieuwe wijk te bouwen.”

Over inhoud praten

Verder vindt hij dat het bestuurlijk meer over de inhoud moet gaan. ,,We kunnen best na besluitvorming evalueren en over de inhoud of fouten praten. Daar leer je van. Maar niet om telkens weer de procedures te veranderen en ambtenaren voortdurend opnieuw aan het werk te zetten.”

Hij ziet ook graag meer verbinding tussen coalitie en oppositie. ,,Daar heeft het nogal eens aan ontbroken. Met als triest dieptepunt dat vlak voor kerst de halve raad de zaal uitloopt omdat ze het ergens niet mee eens zijn. We moeten de zaken van twee kanten blijven bekijken om de inwoners van Son en Breugel beter te helpen.”