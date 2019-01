Perfecte dag voor 'Voices' of Meierijstad

MEIERIJSTAD - Het waren wat minder zangers dan gehoopt, maar The Voices of Meierijstad klonken zondag imposant in Eerde.

Ineens overvalt het haar. Ze verontschuldigt zich voor de tranen. Het is net voor de lunch als Anja van de Zand, initiatiefneemster van The Voices of Meierijstad en de stichting Angels for Little Angels, haar emoties de ruimte geeft. ,,De ontlading, denk ik. Het koor repeteerde het lied Perfect Day en net op dat moment is er via Facetime contact met een van de kinderen in Zuid-Afrika. De verbinding was even zó goed voelbaar. Ja, het is een perfecte dag."

Het waren spannende weken voor Van de Zand en haar ploeg van ruim veertig vrijwilligers. ,,We hebben doelen moeten bijstellen en teleurstellingen gekend. Dat was wel slikken", bekent de Schijndelse. Maanden geleden startten de voorbereidingen van The Voices of Meierijstad met als doel zangers en zangeressen uit alle kernen van Meierijstad een leuke dag te bezorgen en - minstens zo belangrijk - om geld in te zamelen voor Little Angels in Zuid-Afrika.

Minder voor het goede doel

Van de Zand is als vrijwilligster betrokken bij het kinderdagverblijf van Jacobus en Liezl Mathews. Er is veel geld nodig om het schamele onderkomen op te knappen. ,,Het idee was om vijfhonderd zangers bijeen te brengen. Dat aantal bleek te hoog gegrepen, terwijl er toch meer dan honderd koren in de regio actief zijn", vertelt uitvoerend producent Willem Cammel. ,,Minder betalende deelnemers, betekent minder inkomsten. Terwijl de kosten voor techniek, zaalhuur en de organisatie hetzelfde blijven. Je houdt dus minder over voor het goede doel."

Uiteindelijk staan er zondag 85 zangers uit de hele regio op het podium van gemeenschapshuis De Brink in Eerde. De sfeer is relaxed. Van enige teleurstelling is niks te merken. ,,Je voelt dat er een goede 'vibe' hangt", constateert Van de Zand tevreden.

Humor

Met rust en humor werkt dirigente Magré van Gestel vanaf tien uur 's ochtends door de diverse stukken heen. ,,Bassen, jullie hebben bij dit lied een mooi lijntje", zegt ze. Er wordt gelachen. ,,Wel de buik inhouden dan, hè", reageert Van Gestel gevat. Met tweehonderd gasten is de zaal 's avonds mooi gevuld. Er is volop waardering voor koor en solisten. Speciale gast Karin Bloemen zingt met het koor Perfect Day. José Kozica uit Schijndel geniet zichtbaar. ,,Ik hou van zang en muziek. Als ik dit eerder had geweten, had ik zelf meegezongen. Het doet me wat."